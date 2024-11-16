Отряд спецназа прибыл к ресторану во Франции, где захватили заложников

Отряд спецназа парижской полиции BRI прибыл к ресторану в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино, где произошел захват заложников. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что в заложниках оказались несколько сотрудников ресторана, их захватил владелец заведения. Он пытается не допустить внутрь сотрудников полиции, которые оцепили здание. Его мотивы на данный момент неизвестны.

5 октября сообщалось, что в роддоме турецкого города Кахраманмараш на юго-востоке страны женщина с дробовиком захватила в заложники несколько человек. Сначала 45-летняя женщина кричала, после чего взяла в заложники сотрудников медучреждения и начала угрожать окружающим. Прибывшие в роддом полицейские смогли ее быстро нейтрализовать. После задержания женщина призналась, что таким образом надеялась свести счеты с жизнью.

Ранее во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским.