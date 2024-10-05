На юго-востоке Турции женщина с дробовиком захватила в заложники врачей роддома

В роддоме турецкого города Кахраманмараш женщина с дробовиком захватила в заложники несколько человек, сообщает новостной ресурс Bursada Bugün.

По его данным, сначала 45-летняя женщина кричала, после чего взяла в заложники сотрудников медучреждения и начала угрожать окружающим. Прибывшие в роддом полицейские смогли ее быстро нейтрализовать. После задержания женщина призналась, что таким образом надеялась свести счеты с жизнью.

25 сентября в Лос-Анджелесе полицейские и штурмовая группа SWAT окружили автобус, который якобы захватили злоумышленники. По предварительным данным, автобус был угнан, в заложники попали находившиеся в салоне пассажиры и водитель. Правоохранительные органы около часа ехали за транспортным средством по городу, прежде чем остановили автобус, проколов его шины шипами. После этого группа SWAT применила светошумовые гранаты, ворвалась в салон транспортного средства и задержала 51-летнего Ламонта Кэмпбелла.

Ранее в Нижнем Новгороде инсценировали захват заложников в Беслане.