В Чувашии число отравившихся в школьной столовой превысило 200

Число обратившихся к врачам после посещения столовой в школе №4 в Новочебоксарске достигло 205, сообщает минздрав Чувашии в своем Telegram-канале.

«Количество госпитализированных детей остается прежним — 6 пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне в Чувашии более 160 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Все они ученики или сотрудники школы №4 в Новочебоксарске. У заболевших обнаружена РНК норовируса (вирусы, геном которых представлен рибонуклеиновой кислотой; инфекцию, вызванную таким вирусом, называют «желудочным гриппом»). По словам родителей заболевших школьников, дети жаловались, что в школьной столовой их кормили сырыми котлетами и кислыми салатами. Следователи обнаружили в школе просроченные продукты, было возбуждено уголовное дело о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее на российских прилавках обнаружили консервы с личинками червей.