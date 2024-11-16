На российских прилавках обнаружили консервы с личинками червей

Генпрокуратуру и Роспотребнадзор попросили изъять консервы с личинками червей, продававшиеся в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси» в Москве и Санкт-Петербурге, пишут «Известия».

По данным газеты, речь идет о консервах печени минтая по-приморски. Наличие в них личинок червей подтвердила лаборатория Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. На этикетках консервов указаны три производителя:

на заводе «Мурман-рыба» исключили, что это их продукция;



в компании ООО «Дефриз» из Владивостока сообщили, что не выпускают консервы с прошлого года;



на заводе «Прибой» заверили, что их продукция соответствуем всем требованиям техрегламента, а лабораторные исследования не позволяют определить производителя печени минтая.

«Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» запрещает реализацию пищевой рыбной продукции (в том числе консервов), употребляемые в пищу части которой поражены видимыми паразитами», — заявил в обращении в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Согласно материалу, торговые сети убрали консервы с прилавков до выяснения обстоятельств произошедшего и начали внутреннюю проверку.

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