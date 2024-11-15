«То холодное, то сырое, то соленое». Более 160 детей отравились в школе в Чувашии Роспотребнадзор выявил РНК норовируса у детей, отравившихся в школе в Чувашии

В Чувашии более 160 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Все они ученики или сотрудники школы №4 в Новочебоксарске. У заболевших обнаружена РНК норовируса. По словам родителей заболевших школьников, дети жаловались, что в школьной столовой их кормили сырыми котлетами и кислыми салатами. Следователи обнаружили в школе просроченные продукты, возбуждено уголовное дело о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил.

В городе Новочебоксарске в Чувашии более 160 человек обратились за медицинской помощью в связи с симптомами пищевого отравления, сообщил республиканский минздрав.

«В общей сложности по линии скорой помощи поступило 34 обращения, из которых 33 — от детей, госпитализировано 5 учащихся, их жизни ничего не угрожает. Остальные получают лечение амбулаторно.

Еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра», — говорится в посте ведомства в Telegram.

Все амбулаторные пациенты находятся под наблюдением участковых педиатров.

Первые заболевшие начали обращаться к врачам вечером 14 ноября, сообщило управление СК России по региону. Из 19 детей госпитализировали троих. Также медицинская помощь потребовалась учителю новочебоксарской школы, он проходит лечение на дому.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). В школу №4, где учились заболевшие, выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель городского следственного отдела Алексей Журин.

«В ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены и изъяты продукты питания с просроченным сроком годности. В ближайшее время они будут направлены на бактериологическое исследование», — отмечают следователи.

Городская администрация сообщила, что школьники с сегодняшнего дня переходят на дистанционный формат учебы.

Глава Чувашии Олег Николаев взял ситуацию под личный контроль.

«Пострадавших больше, чем пишут»

Как рассказала «Газете.Ru» жительница Новочебоксарска Ксения, чья дочь учится во втором классе школы №4, количество заболевших может быть больше, чем сообщили власти. «Потому что в каждом классе по 10 и более человек. А еще ученики кадетского лицея №10, которые тоже учатся в корпусе школы №4, пока у них ремонт», — пояснила она.

По словам женщины, питание в столовой учебного заведения было организовано плохо, ученики жаловались на то, как их кормят.

«На еду жалуются дети, говорят, что давали сырые котлеты, у меня дочь практически ничего в школе не ест. Много жалоб, что в столовой и в туалетах нет мыла или оно сильно разбавлено», — добавила Ксения.

Столовая продолжала работать, даже когда уже были зарегистрированы первые случаи заболевания, отметила она. В школе сначала предлагали ввести утренний фильтр (осмотр детей перед входом в школу. — «Газета.Ru») и проветривания, но позже все-таки перевели учеников на дистанционное обучение. У детей взяли мазок, они также сдали кал на анализ.

Мать еще одной школьницы Наталья сообщила «Газете.Ru», что у ее дочери, ученицы первого класса, симптомы отравления появились еще в понедельник, 11 ноября. Вскоре заболел и сын-шестиклассник.

«Пришла из школы бледная, ее вырвало и была диарея. Сказала, что салат был кислый. По сегодняшний день в школу не ходила. Старший ходит в шестой класс, сейчас лежит с температурой и рвотой, ждем врача», — рассказала она, тоже подчеркнув, что заболевших очень много, «намного больше, чем пишут».

Другая собеседница «Газеты.Ru», Стася, отметила, что качество школьной еды ухудшилось именно на этой неделе.

«Слава богу, нас это обошло, но ребенок сказал, что с понедельника кормят непонятно как. То холодное, то сырое, то соленое. Очень многие дома лечатся, не обращаясь в больницу. В нашем классе человек 10 [заболели]», — пожаловалась она.

Что стало причиной

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое исследование после отравления в школе.

«У заболевших обнаружена РНК норовируса», — сообщили в ведомстве.

В пищеблоке школы также выявили ряд нарушений санитарного законодательства.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике», — добавили в Роспотребнадзоре.

Впервые норовирус был выделен американскими учеными в городе Норфолк (штат Огайо) в начале семидесятых, в связи с чем его часто называют «норфолкский агент».

Вирус передается фекально-оральным путем — через пищу, например, немытые овощи и фрукты, через употребление зараженных жидкостей, а также в быту при использовании обсемененной посуды и предметов обихода.

Инфицированный пациент опасен для окружающих во время острой фазы заболевания и в последующие 48 часов инкубационного периода.

Симптомы норовируса начинают проявляться уже спустя 15-48 часов после заражения. В первую очередь это острая диарея, рвота и лихорадка.

У большинства заболевших все симптомы обычно проходят через 12-72 часа. Тем не менее, часть пациентов, особенно младшего возраста, могут переносить болезнь тяжело. Так, ежегодно в мире регистрируется до 200 тыс. летальных исходов среди заболевших детей в возрасте до 5 лет.