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В Италии задержали организатора похищения бизнесмена в Москве

ANSA: полиция Италии задержала организатора похищения бизнесмена Гуидотти

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Итальянские правоохранители нашли и задержали организатора похищения итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти, постоянно проживающего в российской столице. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на прокуратуру города Болонья.

Сотрудники полиции Италии в ходе расследования провели задержание по делу о похищении с целью вымогательства Гуидотти, итальянского предпринимателя, проживающего в Москве, который находился в заложниках около 36 часов. В результате выяснения новых обстоятельств состоялось выступление исполняющего обязанности прокурора Франческо Калеки и прокурора Беатрисы Ронки.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ANSA, в Италии был задержан гражданин Узбекистана. Его арестовали в районе Равенны.

Похищение гендиректора российского представительства SIAD (крупнейший в Европе производитель технических газов) произошло утром 28 июня. Трое мужчин схватили Гуидотти во дворе дома на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы.

После задержания злоумышленников Следственный комитет опубликовал видео с моментом похищения.

Ранее стала известна сумма, за которую итальянского бизнесмена похитили в Москве.

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