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Названа сумма, за которую итальянского бизнесмена похитили в Москве

Mash: похитителям итальянца, вывезенного на BMW из Москвы в Брянск, обещали 25 млн рублей

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За похищение итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти, которого трое мужчин в центре Москвы затолкали в автомобиль BMW и вывезли в Брянск, злоумышленникам была обещана сумма в 25 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, заказчиком мог быть один из конкурентов главы российского представительства SIAD Rus по бизнесу. Перед похищением злоумышленники получили 800 тыс. рублей в качестве аванса. Остальную сумму им должны были выплатить по результатам совершения преступления. При этом пока не выяснено, что похитители собирались сделать с мужчиной.

В ходе борьбы итальянец получил травмы — ушибы, ссадины и переломы трех ребер.

Похищение гендиректора российского представительства SIAD (крупнейший в Европе производитель технических газов) произошло утром 28 июня. Трое мужчин схватили Гуидотти во дворе дома на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы.

После задержания злоумышленников Следственный комитет опубликовал видео с моментом похищения.

Ранее в Подмосковье угон машины на глазах у владельца попал на видео.

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