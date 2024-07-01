Момент похищения итальянского бизнесмена в центре Москвы попал на видео

Момент похищения гражданина Италии в центре Москвы попал на видео. Запись инцидента обнародована в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Обвинение в похищении человека предъявлено четверым соучастникам в возрасте от 21 до 36 лет. По данным следствия, на гражданина Италии напали во дворе дома по Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы. Угрожая пистолетом, злоумышленники затащили мужчину в автомобиль, где надели ему на голову мешок, а на руки — наручники. Затем похищенного вывезли в Брянск, где удерживали более суток.

На опубликованном видео видно, как несколько человек набросились на мужчину, прижав его к стене во дворе дома. Следователи установили, что у гражданина Италии недавно возник конфликт с конкурентом в бизнесе.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что потерпевший — 56-летний Стефано Гуидотти. Он является гендиректором российского представительства компании SIAD Rus, крупнейшего в Европе производителя технических газов.

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