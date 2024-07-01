Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое на BMW похитили в центре Москвы гендиректора итальянской компании

Mash: в Москве трое мужчин посадили в BMW и увезли в Брянск бизнесмена из Италии

close
100%
Криоген-Экспо. Промышленные Газы - Выставка/YouTube

Полицейские в Брянске задержали троих мужчин, которые похитили в Москве генерального директора российского представительства компании SIAD Rus, крупнейшего в Европе производителя технических газов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, около 8 утра в пятницу трое мужчин схватили 56-летнего Стефано Гуидотти и затолкали его в автомобиль BMW на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы. Вечером того же дня родственники похищенного мужчины обратились в полицию.

Полицейским удалось обнаружить машину в районе Новостройка города Брянска. Также были задержаны трое мужчин по имени Али, Надир и Залумхан. Похищенный итальянский бизнесмен освобожден. В причинах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в центре Москвы огонь уничтожил поливальную машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами