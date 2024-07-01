Трое на BMW похитили в центре Москвы гендиректора итальянской компании

Полицейские в Брянске задержали троих мужчин, которые похитили в Москве генерального директора российского представительства компании SIAD Rus, крупнейшего в Европе производителя технических газов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, около 8 утра в пятницу трое мужчин схватили 56-летнего Стефано Гуидотти и затолкали его в автомобиль BMW на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы. Вечером того же дня родственники похищенного мужчины обратились в полицию.

Полицейским удалось обнаружить машину в районе Новостройка города Брянска. Также были задержаны трое мужчин по имени Али, Надир и Залумхан. Похищенный итальянский бизнесмен освобожден. В причинах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в центре Москвы огонь уничтожил поливальную машину.