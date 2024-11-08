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Кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки

Кемеровским шахтерам не выплатили зарплаты после вынужденной голодовки

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Павел Лисицын/РИА Новости

Рабочим шахты «Инская» Кемеровской области, объявившим голодовку, так и не выплатили зарплаты. Об этом сообщает замгубернатора региона Андрей Панов.

Известно, что шахтеры не получали зарплаты больше трех месяцев.

По словам Панова, собственник предприятия ищет стороннего инвестора, который войдет в проект в качестве совладельца.

Чиновник отметил, что причина задержки заключается в кризисе российской угольной промышленности и падении цен на уголь на мировом рынке.

Самим работникам разрешили устроиться в другие компании, где зарплаты выплачиваются стабильно. Задолженность работодателя перед шахтерами зафиксировали соответствующие органы, ее погасят даже в случае смены работы.

«Для защиты интересов работников ООО «Шахта «Инская» от неправомерных действий работодателя по обращению Правительства Кузбасса возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев)», — сообщил Панов.

Чиновник пообещал, что шахтерам выплатят деньги даже при самых неблагоприятных условиях.

В прошлом месяце из-за отсутствия зарплат работники шахты устроили голодовку, однако она не привела к результатам. Долг перед сотрудниками составляет 46 млн рублей.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего увольняются из-за невыплаты зарплат.

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