Экс-глава фонда в Казахстане купила квартиру вместо помощи жителям Палестины

Бывшую главу благотворительного фонда Biz Birgemiz («Мы вместе». — Прим. ред.) Перизат Кайрат заподозрили в хищении средств на помощь жителям Палестины. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу Казахстана, передает ТАСС.

В пресс-службе агентства сообщили, что женщину подозревают в покупке элитной квартиры на средства, собранные для помощи палестинцам.

«По данному эпизоду Перизат К. подозревается в хищении свыше 200 млн тенге ($400 тыс.)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, сбор денег на помощь палестинцам был организован в ноябре 2023 года. Новое жилье Кайрат, по информации ведомства, приобрела за $98 тыс. Помимо этого, на вырученные деньги экс-глава фонда приобрела автомобиль Mercedes за $60 тыс, а также украшения во время поездки в ОАЭ, сообщили в пресс-службе.

На этой неделе женщину задержали по подозрению в хищении порядка $3 млн, которые фонд собирал в помощь пострадавшим от весенних паводков жителям Казахстана. В агентстве финмониторинга сообщали, что деньги она потратила по своему усмотрению.

До этого Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения жене помощника военного комиссара Анастасии Сергеевой, подозреваемой в хищении выплат для контрактников.

Ранее жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест по делу об особо крупной растрате.