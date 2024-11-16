Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава фонда в Казахстане купила квартиру вместо помощи жителям Палестины

ТАСС: в Казахстане экс-главу фонда Кайрат заподозрили в хищении $400 тысяч

close
Pavel Mikheyev/Reuters

Бывшую главу благотворительного фонда Biz Birgemiz («Мы вместе». — Прим. ред.) Перизат Кайрат заподозрили в хищении средств на помощь жителям Палестины. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу Казахстана, передает ТАСС.

В пресс-службе агентства сообщили, что женщину подозревают в покупке элитной квартиры на средства, собранные для помощи палестинцам.

«По данному эпизоду Перизат К. подозревается в хищении свыше 200 млн тенге ($400 тыс.)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, сбор денег на помощь палестинцам был организован в ноябре 2023 года. Новое жилье Кайрат, по информации ведомства, приобрела за $98 тыс. Помимо этого, на вырученные деньги экс-глава фонда приобрела автомобиль Mercedes за $60 тыс, а также украшения во время поездки в ОАЭ, сообщили в пресс-службе.

На этой неделе женщину задержали по подозрению в хищении порядка $3 млн, которые фонд собирал в помощь пострадавшим от весенних паводков жителям Казахстана. В агентстве финмониторинга сообщали, что деньги она потратила по своему усмотрению.

До этого Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения жене помощника военного комиссара Анастасии Сергеевой, подозреваемой в хищении выплат для контрактников.

Ранее жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест по делу об особо крупной растрате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами