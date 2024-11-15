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В Петербурге арестовали жену помощника военкома по делу о хищении выплат

Суд в Петербурге отправил в СИЗО жену помощника военкома, обвиняемую в хищении

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РИА «Новости»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения жене помощника военного комиссара Анастасии Сергеевой, подозреваемой в хищении выплат для контрактников. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В заявлении уточняется, что женщину задержали 11 ноября. На следующий день ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«Суд <...> рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Сергеевой. <...> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергеевой [меру пресечения в виде заключения под] стражу по 11 января 2025 года», — говорится в публикации.

По информации следствия, помощник военного комиссара в Санкт-Петербурге вместе с супругой не позднее 24 ноября 2024 года начали фиктивно устраивать на работу в энергетическую компанию граждан. В этом им помогала одна из сотрудниц отдела кадров.

Впоследствии несуществующих работников отправляли на службу по контракту, при этом предназначенные им выплаты фигуранты присваивали себе. Более того, Сергеева сама фиктивно заняла должность в филиале ПАО «Россети Ленэнерго» и затем фиктивно подписала контракт с министерством обороны РФ. Благодаря этому женщина получила от компании выплату в размере 750 тыс. рублей, чем нанесли ей ущерб в крупном размере.

Ранее жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест по делу об особо крупной растрате.

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