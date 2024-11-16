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В Новочебоксарске выросло число отравившихся после посещения школьной столовой

Минздрав Чувашии: 171 человек заболел после обеда в школе №4 в Новочебоксарске

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жителей города Новочебоксарска в Чувашской Республике, обратившихся за медицинской помощью после посещения столовой в школе №4, выросло до 171 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения.

В заявлении отмечается, что госпитализация понадобилась шести детям. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

«165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно. Из жизни ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что все заболевшие в настоящее время получают квалифицированную медицинскую помощь. При этом несовершеннолетние находятся под пристальным наблюдением своих участковых педиатров.

О массовом отравлении школьников в Новочебоксарске стало известно 15 ноября. Изначально сообщалось о 19 заболевших, но позже их количество увеличилось до 163.

По предварительной информации, у детей и одного взрослого диагностировали гастроэнтерит — кишечную инфекцию. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по республике, в ходе проверки в пищеблоке средней школы №4 были зафиксированы нарушения санитарного законодательства и выявлена РНК норовируса. Именно она послужила причиной отравления.

Ранее в Омской области осудили сотрудницу заведения общественного питания, отравившую 22 ребенка.

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