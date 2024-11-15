В школе Чувашии обнаружили РНК норовируса

В пищеблоке средней школы №4 в Новочебоксарске, где зафиксированы случаи массового заболевания среди детей, была выявлена РНК норовируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор Чувашской Республики.

«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы №4. У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

В отношении данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовым заболеваниям.

Вечером 14 ноября к медикам обратились 19 учащихся школы и один педагог с жалобами на ухудшение состояния здоровья. В пятницу Минздрав Чувашии сообщил, что через службу скорой помощи поступило 34 вызова, из которых 33 были от детей. Пятеро учащихся были госпитализированы, остальные получают лечение амбулаторно. Кроме того, 129 человек обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медицинского центра.

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