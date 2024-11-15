Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В школе Чувашии обнаружили РНК норовируса

В Чувашии при проверке школы обнаружили РНК норовируса

close
Александр Кряжев/РИА Новости

В пищеблоке средней школы №4 в Новочебоксарске, где зафиксированы случаи массового заболевания среди детей, была выявлена РНК норовируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор Чувашской Республики.

«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы №4. У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

В отношении данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовым заболеваниям.

Вечером 14 ноября к медикам обратились 19 учащихся школы и один педагог с жалобами на ухудшение состояния здоровья. В пятницу Минздрав Чувашии сообщил, что через службу скорой помощи поступило 34 вызова, из которых 33 были от детей. Пятеро учащихся были госпитализированы, остальные получают лечение амбулаторно. Кроме того, 129 человек обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медицинского центра.

Ранее на Урале полуторагодовалая девочка отравилась таблетками родителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами