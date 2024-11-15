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Число обратившихся к врачам после отравления в Чувашии превысило 160 человек

В Чувашии после отравления в школе к врачам обратились 163 человека

После массового отравления в школе №4 в Новочебоксарске в Чувашии за медицинской помощью обратились 163 человека. Об этом сообщил Telegram-канал чувашского минздрава.

«По линии скорой помощи поступило 34 обращения, из которых 33 — от детей, госпитализировано 5 учащихся, их жизни ничего не угрожает. Остальные получают лечение амбулаторно», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что еще 129 человек обратились в поликлинику за амбулаторной помощью, их обслуживают участковые педиатры.

В настоящее время специалисты выясняют причину недомогания детей и взрослых.

О массовом отравлении в Чувашии сообщал РЕН ТВ. Утверждалось, что трое пострадавших несовершеннолетних попали в больницу в состоянии средней степени тяжести, еще 16 детей и взрослого отправили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, у пострадавших диагностировали гастроэнтерит — кишечную инфекцию.

Ранее сообщалось об инциденте в Оренбурге, где семья из четырех человек отравилась угарным газом.

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