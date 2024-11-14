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Сотрудницу общепита в Омске осудили за отравление 22 детей

В Омске осудили сотрудницу общепита, отравившую 22 юных спортсмена

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Depositphotos

В Омске вынесли приговор 64-летней женщине, которая отравила 22 ребенка, когда работала в общепите. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, в период с 23 по 24 июня россиянка нарушила санитарно-эпидемиологические требования и приготовила блюда для несовершеннолетних участников соревнований по пляжному гандболу, являясь носительницей вируса «РНК Norovirus 2 генотипа». В результате 22 ребенка получили легкий вред здоровью, отравившись едой.

Ленинский районный суд города признал женщину виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Ей назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Отмечается, что россиянка полностью признала свою вину в совершении преступления.

Ранее двухлетний ребенок съел средство от тараканов и попал в больницу.

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