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Власти Швеции обвинили приход РПЦ в шпионаже в пользу России

Власти Швеции обвинили приход РПЦ в Вестеросе в шпионаже в пользу России

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Global Look Press

Храм Казанской иконы Божией Матери в шведском Вестеросе представляет собой «потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации». Об этом заявил сотрудник Шведского оборонного университета Маркус Йоранссон, передает РИА Новости.

Вестерос расположен в 80 км западнее Стокгольма, а сам храм находится рядом с аэропортом.

По словам Йоранссона, когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или рядом с ним, как это было в июне текущего года, они делают это под возможным наблюдением церкви.

В Службе государственной безопасности (СЭПО) Швеции заявили, что власти РФ используют Русскую православную церковь как платформу для ведения разведывательной деятельности в европейском государстве.

Шведские власти обратили внимание, что и в Норвегии Московский патриархат приобрел недвижимость Сёрейде в трех километрах от главной военно-морской базы королевского флота Хоконсверн.

В феврале служба государственной безопасности Швеции выражала подозрение, что представители православной церкви контактировали с лицами, работающими на разведку Российской Федерации.

Также издание Politico писало, что храм, о котором идет речь, якобы может быть потенциальным опорным пунктом, с которого собирают информацию об аэропорте Вестероса и объектах энергетики.

Зампредседателя Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Лищенюк заявил, что обвинения в шпионаже, которые прозвучали в адрес храма Казанской иконы Божией Матери в Вестеросе, являются клеветой и абсурдом.

Ранее патриарх Кирилл выступил против изоляции России.

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