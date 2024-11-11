В РПЦ отреагировали на обвинения в адрес православного храма в Швеции

Обвинения в шпионаже, которые прозвучали в адрес храма Казанской иконы Божией Матери, расположенного в шведском городе Вестерос, являются клеветой и абсурдом. Об этом сообщил РИА Новости зампредседатель Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Лищенюк.

По словам протоиерея, разные зарубежные приходы Русской церкви сталкиваются с однотипными обвинениями.

«Цели и задачи любого прихода Русской православной церкви за рубежом — это духовное попечение о своих чадах и забота о прихожанах. Таковы цели и у прихода в Вестеросе. Это клевета», — говорится в сообщении.

По словам Лищенюка, если суммировать обвинения, с которыми сталкиваются зарубежные приходы РПЦ, есть понимание, что существует «некий единый источник обвинений» и в них нет «абсолютно ничего нового, а то, что их объединяет – это абсурдность».

До этого издание Politico со ссылкой на специализирующегося на России исследователя Шведского университета обороны Йоранссона сообщало, что храм, о котором идет речь, якобы может быть потенциальным опорным пунктом, с которого собирают информацию об аэропорте Вестероса и объектах энергетики.

В феврале служба государственной безопасности Швеции выражала подозрение, что представители православной церкви контактировали с лицами, работающими на разведку Российской Федерации.

Ранее патриарх Кирилл выступил против изоляции России.