Православную церковь в Вестеросе заподозрили в шпионаже на Россию

Православную церковь в шведском городе Вестерос заподозрили в шпионаже за стратегически важным аэропортом и энергокомпаниями. Об этом сообщает Politico.

Вестерос расположен в 80 км западнее Стокгольма.

Специализирующийся на России исследователь Шведского университета обороны Маркус Йоранссон заявил изданию, что расположенную в городе церковь можно считать потенциальным опорным пунктом, к которому можно прибегнуть с целью сбора сведений о близлежащем аэропорте и промышленной сфере.

По словам Йоранссона, когда силы обороны Швеции проводят военные учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне этого года, они находятся под наблюдением церкви.

В феврале служба государственной безопасности Швеции (Säpo) выражала подозрение, что представители православной церкви контактировали с лицами, работающими на разведку Российской Федерации. После этого шведское Агентство по поддержке религиозных общин (SST) перестало финансировать церковь. Ее представители, контактировавшие с SST, отвергли подозрения в связях с российской разведкой.

Ранее в Белоруссии был задержан лидер секты «Русская православная церковь — Царская Империя».