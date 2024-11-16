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В нескольких населенных пунктах Приангарья ощутили землетрясение

МЧС: в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью до трех баллов

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Uwe Anspach/Global Look Press

В нескольких населенных пунктах Иркутской области зафиксировали землетрясение интенсивностью до трех баллов. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МЧС.

По данным ведомства, утром 16 ноября в Слюдянском районе Приангарья, в 32 километрах от населенного пункта Выдрино в Бурятии, зафиксировали землетрясение, его интенсивность в эпицентре составила 5,3 балла.

Также подземные толчки ощутили в городах Байкальск, Иркутск, Слюдянка и Шелехов интенсивностью в 2-3 балла. При этом разрушений и пострадавших нет.

До этого возле острова Новая Британия, у берегов Папуа — Новой Гвинеи, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 82 км. Ближайший к эпицентру населенный пункт — город Кокопо, административный центр провинции Восточная Новая Британия.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Тихоокеанского побережья Мексики. Эпицентр находился в 11 км к северу от города Сантьяго Тепекстла. Очаг залегал на глубине 12,6 км.

Ранее редкое для Ленобласти землетрясение зафиксировали под Выборгом.

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