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У берегов Мексики произошло землетрясение

На Тихоокеанском побережье Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

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Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У Тихоокеанского побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 11 километрах к северу от небольшого городка Сантьяго Тепекстла. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,6 километра.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

11 ноября президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма после двух землетрясений произошли оползни, дома и линии электропередачи получили повреждения.

10 ноября сообщалось, что у берегов Кубы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился в 35 километрах к юго-востоку от муниципалитета Бартоломе-Масо (провинция Гранма) с населением 53 тыс. человек, глубина очага составила 14,2 километра.

Ранее редкое для Ленобласти землетрясение зафиксировали под Выборгом.

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