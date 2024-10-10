Редкое для Ленобласти землетрясение зафиксировали под Выборгом

Землетрясение магнитудой 1,5 зафиксировали в окрестностях Выборга. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В сообщении уточнили, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Накануне в акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике Бурятия. В ведомстве уточнили, что на территории района подземные толчки не ощущались, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В конце сентября в Сахалинской области зафиксировали землетрясение. Эпицентр природного катаклизма находился в акватории Охотского моря, на расстоянии 46 км от села Головнино. Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 78 км.

Ранее в проливе Кука в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7.