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У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у острова Новая Британия

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Uwe Anspach/Global Look Press

Возле острова Новая Британия, у берегов Папуа — Новой Гвинеи, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте государственного геологического бюро Австралии.

Очаг залегал на глубине 82 км. Ближайший к эпицентру населенный пункт — город Кокопо, административный центр провинции Восточная Новая Британия.

Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Тихоокеанского побережья Мексики. Эпицентр находился в 11 км к северу от города Сантьяго Тепекстла. Очаг залегал на глубине 12,6 км.

9 октября землетрясение магнитудой 3,9 случилось в акватории озера Байкал. В МЧС уточнили, что на территории района подземные толчки не ощущались, все объекты жизнеобеспечения работали в штатном режиме.

В конце сентября землетрясение зафиксировали в Сахалинской области. Эпицентр природного катаклизма находился в акватории Охотского моря, на расстоянии 46 км от села Головнино. Очаг землетрясения залегал на глубине 78 км.

Ранее редкое для Ленобласти землетрясение зафиксировали под Выборгом.

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