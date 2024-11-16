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В Москве председателя Солнцевского суда лишили полномочий раньше срока

ТАСС: главу Солнцевского суда Москвы Матету досрочно лишили полномочий

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судьироссии.рф

Московская квалификационная коллегия судей решила досрочно прекратить полномочия главы Солнцевского районного суда столицы Артема Матеты, передает ТАСС.

Согласно повестке Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), это решение коллегия приняла 1 ноября.

«Судья лишен четвертого квалификационного класса, а его заявление об отставке по собственному желанию было отклонено», — отмечается в документе.

Там уточняется, что Матета обжаловал решение в ВККС.

В июле 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда. Матету подозревают в том, что он обманом получил от бизнесмена 88 млн руб. По данным следствия, судья обещал положительно решить уголовное дело, заведомо зная, что не выполнит данное обещание. 17 сентября Высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение дела на судью.

Ранее кабинет главы Солнцевского суда, подозреваемого в мошенничестве, взломали неизвестные.

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