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На главу Солнцевского суда разрешили возбудить уголовное дело

Высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение дела на судью Матету

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила открытие уголовного дела в отношении главы Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение дать согласие на возбуждение уголовного дела», — объявил на заседании ВККС ее председатель Николай Тимошин.

В июне Матету задержали сотрудники ФСБ при получении около $40 тыс. за обещание решить уголовное дело. В итоге дело решили завести на самого судью, однако, согласно закону «О статусе судей Российской Федерации», судьи обладают неприкосновенностью, охватывающей их жилище, служебные помещения и переписку. Поручение на возбуждение уголовного дела против судьи должна давать ВККС.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился в коллегию с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество генерала Александра Беглова по делу о взятках.

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