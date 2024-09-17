Кабинет главы Солнцевского суда, подозреваемого в мошенничестве, взломали неизвестные

Неизвестные в июле взломали кабинет главы Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, которого подозревают в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Матеты Андрея Аверина.

«14 июля 2024 года было совершенно проникновенные со взломом в Солнцевский районный суд города Москвы, в кабинет председателя Матеты и в кабинет его помощника, записи с камер были удалены», — заявил юрист.

17 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить на Матету уголовное дело по статье «Мошенничество».

В июне его задержали сотрудники ФСБ при получении около $40 тыс. за обещание решить проблему с уголовным преследованием. Сразу завести на Матету уголовное дело не смогли, так как, согласно закону «О статусе судей Российской Федерации», судьи обладают неприкосновенностью, и только ВККС может разрешить открыть делопроизводство.

Ранее стало известно, что чиновников Минтруда Северной Осетии подозревают в заключении госконтрактов без конкурсов.