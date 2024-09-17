Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма, полученная главой Солнцевского суда Москвы от бизнесмена

Глава Солнцевского суда Москвы Матета обманом получил от бизнесмена 88 млн руб.

close
судьироссии.рф' class="item-image" loading="lazy">
судьироссии.рф

Председатель Солнцевского суда Москвы Артем Матета подозревается в том, что получил от бизнесмена Евгения Курко около 88 млн рублей, пообещав прекратить уголовное дело в отношении предпринимателя. Об этом сообщил следователь на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, пишет РИА Новости.

«За денежное вознаграждение он обещал Курко оказать содействие для отмены в Верховном суде (ВС) РФ судебного решения Арбитражного суда республики Башкортостан и принятия следственными органами Челябинской области решения об прекращении уголовного дела в отношении Курко», — заявил представитель Следственного комитета.

Он отметил, что у Матеты не было возможности оказать влияние на ВС РФ и правоохранительные органы, поэтому он решил присвоить деньги.

По словам следователя, в сентябре 2020 года Курко передал Матете, который тогда работал в Мособлсуде, 24,8 млн рублей, а в ноябре — еще €700 тысяч. Бизнесмен обратился в полицию, когда в 2024 году председатель Солнцевского райсуда предложил ему передать еще 80 тысяч за помощь в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. 14 июня правоохранители задержали Матету после того, как он получил от Курко 100 тысяч рублей и муляж денежных купюр.

17 сентября ВККС одобрила открытие уголовного дела в отношении главы Матеты, которого подозревают в мошенничестве.

В июле глава СК Александр Бастрыкин обратился в ВККС с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Матеты.

Ранее неизвестные взломали кабинет главы Солнцевского суда, подозреваемого в мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами