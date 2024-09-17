Названа сумма, полученная главой Солнцевского суда Москвы от бизнесмена

Председатель Солнцевского суда Москвы Артем Матета подозревается в том, что получил от бизнесмена Евгения Курко около 88 млн рублей, пообещав прекратить уголовное дело в отношении предпринимателя. Об этом сообщил следователь на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, пишет РИА Новости.

«За денежное вознаграждение он обещал Курко оказать содействие для отмены в Верховном суде (ВС) РФ судебного решения Арбитражного суда республики Башкортостан и принятия следственными органами Челябинской области решения об прекращении уголовного дела в отношении Курко», — заявил представитель Следственного комитета.

Он отметил, что у Матеты не было возможности оказать влияние на ВС РФ и правоохранительные органы, поэтому он решил присвоить деньги.

По словам следователя, в сентябре 2020 года Курко передал Матете, который тогда работал в Мособлсуде, 24,8 млн рублей, а в ноябре — еще €700 тысяч. Бизнесмен обратился в полицию, когда в 2024 году председатель Солнцевского райсуда предложил ему передать еще 80 тысяч за помощь в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. 14 июня правоохранители задержали Матету после того, как он получил от Курко 100 тысяч рублей и муляж денежных купюр.

17 сентября ВККС одобрила открытие уголовного дела в отношении главы Матеты, которого подозревают в мошенничестве.

В июле глава СК Александр Бастрыкин обратился в ВККС с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Матеты.

Ранее неизвестные взломали кабинет главы Солнцевского суда, подозреваемого в мошенничестве.