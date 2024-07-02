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Глава СК просит разрешения на арест судьи. Артема Матету подозревают в мошенничестве

Просьбу Бастрыкина завести дело на главу суда коллегия судей рассмотрит 10 июля

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Global Look Press
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты. По информации источников СМИ, Матета был задержан ФСБ при получении взятки $40 тыс.

Председатель Солнцевского районного суда Москвы Артем Матета был задержан сотрудниками управления М (борьба с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах) ФСБ при получении взятки в размере около $40 тыс. Источники РБК, близкие к ФСБ и системе правосудия, подтвердили эту информацию. Операция по задержанию судьи была проведена около полутора недель назад.

По данным следствия, Матета получил деньги за обещание положительно решить уголовное дело, заведомо зная, что не выполнит данное обещание.

По закону «О статусе судей Российской Федерации», судьи обладают неприкосновенностью, которая распространяется на их жилище, служебные помещения и переписку. Для возбуждения уголовного дела против судьи необходимо согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

10 июля ВККС рассмотрит просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Матеты. В повестке заседания указано, что дело может быть возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Речь идет о покушении на мошенничество в составе организованной группы, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Матеты Артема Игоревича», — говорится в дополнении к предварительной повестке заседания ВККС.

Кто такой Артем Матета

Артем Матета был назначен председателем Солнцевского районного суда указом президента в ноябре 2021 года. Юрисдикция этого суда охватывает территории районов Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево. Ранее Матета работал судьей Московского областного суда и председателем Ногинского городского суда Московской области. На официальном портале судов общей юрисдикции Москвы указано, что Матета родился в 1982 году, у него четвертый квалификационный класс из десяти возможных.

Источники также сообщили, что Артем Матета является сыном известного композитора Игоря Матеты. Игорь Матета автор множества хитов для таких исполнителей, как Маша Распутина, Филипп Киркоров, Лев Лещенко и других. Он был участником дуэта «Попугай» и написал музыку для различных фильмов и сериалов. Среди его известных песен — «Играй, музыкант», «Живи, страна», «Ты упал с Луны», «Больше не хочу», «Пьяный кучер» и «Эх, Владимир Вольфович».

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