МЧС сообщило о пяти пострадавших при пожаре в Подмосковье

Пять человек пострадали при пожаре в частном жилом доме в деревне Чигасово, расположенной в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, площадь возгорания составляет 300 кв. м. В тушении огня принимают участие 15 специалистов и три единицы техники.
Как уточнили в прокуратуре Московской области, пожар происходит в приюте для женщин, пострадавших от насилия.
«Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании приюта в деревне Чигасово. По предварительной информации, сегодня около 8 вечера в доме, в котором располагается филиал благотворительной организации помощи женщинам, произошло возгорание», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
По его данным, среди пострадавших в ЧП есть дети. Все потерпевшие госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения.
15 ноября сообщалось, что в центре Москве произошел пожар в квартире российского миллиардера Дмитрия Озерского.
Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.