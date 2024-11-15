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МЧС сообщило о пяти пострадавших при пожаре в Подмосковье

МЧС: пять человек пострадали при пожаре в подмосковной деревне Чигасово

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Телеграм-канал Прокуратура Московской области

Пять человек пострадали при пожаре в частном жилом доме в деревне Чигасово, расположенной в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, площадь возгорания составляет 300 кв. м. В тушении огня принимают участие 15 специалистов и три единицы техники.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, пожар происходит в приюте для женщин, пострадавших от насилия.

«Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании приюта в деревне Чигасово. По предварительной информации, сегодня около 8 вечера в доме, в котором располагается филиал благотворительной организации помощи женщинам, произошло возгорание», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

По его данным, среди пострадавших в ЧП есть дети. Все потерпевшие госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения.

15 ноября сообщалось, что в центре Москве произошел пожар в квартире российского миллиардера Дмитрия Озерского.

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.

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