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В Минздраве уточнили число пострадавших при пожаре в Подмосковье

Минздрав: шесть человек пострадали при пожаре в частном доме в Подмосковье

Шесть человек пострадали при пожаре в частном доме в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

По ее информации, одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, и от госпитализации он отказался.

«Пять были госпитализированы в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что врачи оценивают состояние госпитализированных как тяжелое.

Речь идет о пожаре в приюте для женщин, пострадавших от насилия. Это учреждение находится в деревне Чигасово (СНТ «Горицвет»). МЧС России ранее сообщило о пяти пострадавших в результате этого пожара. По информации ведомства, возгорание уже локализовали.

15 ноября сообщалось, что в центре Москвы произошел пожар в квартире российского миллиардера Дмитрия Озерского.

Ранее пожар случился в первом московском небоскребе.

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