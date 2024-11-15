В Москве загорелась квартира российского миллиардера

В Москве на Арбате произошел пожар в квартире российского миллиардера Дмитрия Озерского. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам журналистов, в 300-метровом жилье бизнесмена на Староконюшенном переулке загорелись мебель, подвесной потолок и личные вещи.

Сам Озерский сообщил, что в данный момент находится не в городе и не осведомлен о происшествии. Соседи утверждают, что причиной инцидента стало короткое замыкание. Пожарные, прибывшие на место, быстро справились с возгоранием, никто не пострадал.

Дмитрий Озерский является председателем совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, занимающегося добычей краба. В 2023 году российский Forbes включил предпринимателя в свой первый рейтинг 50 россиян с наибольшими суммами дивидендов (за 2019-21 годы). Озерский занял в нем 47-ю строчку с показателем в 17,8 млрд рублей.

15 ноября пожар также произошел в Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке в Москве. Возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже. Жильцы дома эвакуировались из-за распространения дыма от пожара. Тушить возгорание приезжали пять машин МЧС России.

Ранее в центре Москвы загорелся жилой дом 1930 года постройки.