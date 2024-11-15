Лавров согласился с изложенными Кремлем оценками разговора Путина и Шольца

Кремль четко изложил оценки телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, поэтому добавить нечего. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, оценка российской стороны изложена в официальном сообщении Кремля, предназначенном для печати.

«Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил», — сказал Лавров журналистам по итогам участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее Захарова резко отреагировала на слова Шольца об Украине в его разговоре с Путиным.