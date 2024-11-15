На Украине предложили женщинам заняться «мужскими профессиями»

Правительство Украины утвердило проект, направленный на обучение и трудоустройство женщин, и опубликовало перечень из более 30 профессий, которые обычно считаются нетрадиционными для них. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Правительство одобрило экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в тех областях, где они традиционно недостаточно представлены. В пояснительной записке отмечается, что <...> на Украине возник дефицит кадров, и работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности», — написал он, приложив список рекомендуемых кабмином профессий.

Среди них указаны водители транспортных средств, включая категории CE и DE (грузовики с прицепами и автобусы-гармошки), машинисты экскаваторов, крановщики, помощники машинистов тепло- и электровозов, трактористы, слесари, газоэлектросварщики и другие.

По информации Министерства экономики Украины, дефицит рабочей силы в стране составляет около 4,5 миллиона человек. Работодатели вынуждены нанимать женщин для восполнения нехватки сотрудников на фоне мобилизации. Особенно остро нехватка рабочих рук ощущается в отраслях, где традиционно работали мужчины. Так, в строительстве женщины уже заняли половину вакансий, а 10% строительных компаний планируют привлекать трудовых мигрантов, в частности из Индии. Также рассматривается возможность увеличить число сотрудников пенсионного возраста в этой сфере.

До этого в США заявили, что привлечение женщин к профессиям, традиционно занимаемым мужчинами, не решит проблему нехватки рабочей силы на Украине. По расчетам экономистов, этой меры будет недостаточно, чтобы заменить всех ушедших мужчин.

Ранее на Украине начали вывозить школьниц из страны на фоне слухов о мобилизации женщин.