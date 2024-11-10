На Украине начали вывозить школьниц из страны на фоне слухов о мобилизации женщин

Украинские семьи начали вывозить из страны своих несовершеннолетних дочерей на фоне слухов о возможной мобилизации женщин. Об этом УНИАН рассказал директор дистанционной школы Владимир Страшко.

«Раньше эта история была более характерна для ребят, чтобы избежать мобилизации и уехать до 18 лет. Но сейчас сюда начали выдаваться и девушки, что является нетипичным трендом», — сказал директор.

Страшко добавил, что слухи о возможной мобилизации женщин стали одним из факторов, из-за которого родители решают дать образование детям за рубежом.

Накануне депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине женщины в возрасте 18-25 лет должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами. По ее мнению, в ином случае девушкам следует идти на военную кафедру и становиться военнообязанными.

5 ноября украинская военнослужащая 92-й отдельной штурмовой бригады Елена Закревская заявила, что на Украине нужно объявить обязательную мобилизацию для женщин. По ее словам, сейчас не хватает новобранцев даже на пополнение потерь.

Ранее в украинском генштабе заявили о нехватке людей в ВСУ.