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В США заявили о невосполнимых потерях рабочих рук на Украине

NYT: женщины на мужских профессиях не восполнят нехватку рабочей силы на Украине

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Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Привлечение женщин к профессиям, традиционно занимаемым мужчинами, не решит проблему нехватки рабочей силы на Украине. Такой вывод делает газета New York Times в своем материале.

«Как считают экономисты, даже с учетом притока женщин <...> их не хватит, чтобы заменить всех ушедших мужчин», – пишет издание.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее отметила, что мобилизация работников в вооруженные силы стала одним из серьезных вызовов для экономики страны. Власти планируют переквалифицировать женщин на профессии, которые обычно считались «мужскими», чтобы компенсировать дефицит рабочей силы.

Исполнительный директор Киевского центра экономической стратегии Глеб Вышлинский сказал, что процент женщин, работающих в стране, увеличился по сравнению с теми показателями, которые были до февраля 2022 года. Тем не менее, он акцентирует внимание на том, что значительное количество людей уехало из Украины, что делает трудным заполнение возникающего дефицита рабочей силы.

До этого сообщалось, что в связи с агрессивной мобилизацией на Украине постоянно растет нехватка специалистов. Так, количество таксистов в некоторых фирмах сократилось на 80%. Те, кто остались, стараются работать только в ночную смену, чтобы не наткнуться на военкомов.

Ранее на Украине придумали, как избежать мобилизации через лишение родительских прав.

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