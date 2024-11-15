Подорожание красной икры перед новогодними праздниками назвали «неадекватным»

Подорожание красной икры в России перед новогодними праздниками является неадекватным с учетом отсутствия дефицита этого деликатеса в стране. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, пишет ТАСС.

»Путина была ниже, чем в предыдущем году, но в предыдущем она была рекордной, и остатки прошлой путины не распродаются еще в этом году. Плюс у нас неплохие показатели по производству икры от аквакультуры, поэтому дефицита икры на рынке нет. <…> Считаем, что подорожание неадекватное», — сказал он.

Соколов считает, что слухи о дефиците икры из-за низкой путины в 2024 году распространяют представители бизнеса. По его словам, Росрыболовство ждет результатов соответствующей проверки, которую уже провела Федеральная антимонопольная служба.

14 ноября экономист Татьяна Суворова сообщила, что ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и к праздникам цена за килограмм продукта может достичь 13 тысяч рублей.

11 ноября исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин заявил, что подорожание красной икры в России связано с тем, что в этом году рыбаки выловили в три раза меньше рыбы, чем в 2023-м. По его словам, суммарный вылов рыб лососевых пород в 2023 году составил 600 тысяч тонн, а в 2024-м — только 230 тысяч тонн.

Ранее в красной икре восьми российских производителей обнаружили кишечную палочку.