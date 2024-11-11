Названы причины подорожания красной икры

Подорожание красной икры в России связано с тем, что в этом году рыбаки выловили в три раза меньше рыбы, чем в 2023-м. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин.

По его словам, суммарный вылов рыб лососевых пород в 2023 году составил 600 тысяч тонн, а в 2024-м — только 230 тысяч тонн.

«Пока трудно сказать, что будет с ценами. <...> Это уже зависит от продавцов. Очень многое зависит и от импорта морепродуктов. Как, откуда и что именно повезут в нашу страну», — сказал Фомин.

Глава Рыбного союза Александр Панин, в свою очередь, отметил, что ситуация не уникальна, поскольку для вылова лосося свойственна цикличность и периоды, когда рыба не приходит в места промысла, случаются.

Как сообщил Telegram-канал Mash, к Новому году цены на красную икру в России вырастут вдвое по сравнению с концом 2023-го. По данным издания, оптовые цены уже увеличились с 5,5 тыс. рублей до 9 тыс. рублей, а потребительские — до 13 тыс. рублей за килограмм.

До этого стало известно, что в сентябре 2024 года розничные продажи красной икры в России сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве падение составило 14%.

Ранее в красной икре восьми российских производителей обнаружили кишечную палочку.