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Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году

Экономист Суворова: к Новому году красная икра подорожает до 13 тысяч рублей

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Алексей Майшев/РИА Новости

Ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и к праздникам цена на килограмм продукта может дойти до 13 тысяч рублей, заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Подорожание икры происходит из-за инфляции, в том числе потребительской, а также из-за роста цен на производство банок и снижения улова в три раза в сравнении с прошлым годом.

Суворова подчеркнула, что с начала 2024 года цены на икру выросли на 15%, и это не предел.

Она добавила, что уже сейчас стоимость килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тысячам рублей, а к Новому году спрос вырастет, что может прибавить к цене еще 13-15%.

До этого стало известно, что в сентябре 2024 года розничные продажи красной икры в России сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве падение составило 14%.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что к 15 октября вылов тихоокеанских видов лосося составил 231 тыс. тонн, сократившись в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом и на 15% относительно 2022 года.

Ранее в красной икре восьми российских производителей обнаружили кишечную палочку.

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