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В красной икре восьми российских производителей обнаружена кишечная палочка

Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре восьми производителей

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В красной икре восьми российских производителей эксперты Роскачества выявили кишечную палочку. Продукт производится в плохих санитарных условиях с массой нарушений как в хранении, так и в перевозке, сообщила пресс-служба организации «Ридусу».

Опасную бактерию нашли в икре компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».

Попадание кишечной палочки в организм грозит серьезным пищевым отравлением, однако такие последствия возможны только в некоторых случаях.

«Как правило, отравление вызывает продукт с очень большой обсеменённостью этими бактериями или же продукт, в котором присутствуют патогенные представители этой группы», — пояснили в «Роскачестве».

Всем нормам и требованиям отвечает красная икра только трех российских марок — это «Очень», Русское море» и «Тунайча».

Напомним, по данным Росстата, икра лососевых рыб в России подорожала в сентябре на 12,6%. После этого стало известно, что розничные продажи красной икры в России сократились на 8% год к году, а в Москве падение составило 14%. По данным на сентябрь, средний чек при покупке красной икры составил 3,3 тыс. руб. по России и 3,6 тыс. руб. в Москве.

Ранее на Дальнем Востоке с рыбзавода похитили 1,5 тонны красной икры.

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