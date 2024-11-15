Участники протестов в Сухуме пытаются проникнуть в здание администрации президента

Участники беспорядков в Сухуме пытаются проникнуть в здание администрации президента Абхазии. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщалось, что администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Участники митинга в центре столицы ранее требовали отклонить проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В оппозиции утверждают, что в документе идет речь о продаже России апартаментов в Абхазии. По мнению протестующих, он не соответствует интересам абхазского народа.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть ратификацию соглашения, однако на фоне давления и возобновления протестов депутаты отменили проведение сессии и решили снять его с повестки дня.

В протестах участвуют несколько тысяч человек, включая оппозиционного лидера Адгура Ардзинбу.

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Ранее в Госдуме объяснили, почему протесты в Абхазии не получается урегулировать.