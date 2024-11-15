В Госдуме объяснили, почему протесты в Абхазии не получается урегулировать

Протесты в Абхазии не получается урегулировать по причине того, что власти республики не хотят использовать жесткие силовые меры. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась депутат Государственной думы Светлана Журова.

«Абхазии, как и любой стране, которой требуются инвестиции для развития, нужно идти в цивилизованное, правовое поле. Инвестор не придет в страну, если понимает, что его средства не защищены. Так и у России есть соглашение о защите инвестиций, это нормальный путь», — сказала она.

Также Журова считает нерешенным вопрос с задержанными участниками первой акции.

«Видимо, пока их не отпустят, протесты не закончатся, оппозиция продолжит предъявлять новые требования», — подытожила депутат.

До этого депутаты парламента и члены кабинета министров Абхазии вышли для переговоров к митингующим, собравшимся вокруг комплекса правительственных зданий.

Ранее сообщалось, что силовики перешли на сторону протестующих в Абхазии.