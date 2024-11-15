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В Абхазии силовики покидают территорию у здания парламента

В Сухуме силовики покидают территорию у здания парламента

В Сухуме абхазские силовики массово покидают территорию рядом со зданием парламента, где протестующие ворвались внутрь здания Народного собрания. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, силовики покинули свои позиции и уехали в районе 15 часов по местному времени (совпадает с мск).

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Договор позволит компаниям из РФ получать земельные участки, а также многолетние налоговые каникулы и возможность беспошлинного импорта стройматериалов для возведения объектов. Оппозиция считает, что от соглашения нужно отказаться, потому что крупный российский бизнес в итоге вытеснит местных из сферы обслуживания и туризма.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть ратификацию соглашения, однако на фоне давления и возобновления протестов депутаты отменили проведение сессии и решили снять его с повестки дня.

В протестах участвуют несколько тысяч человек, включая оппозиционного лидера Адгура Ардзинбу.

Газета.Ru ведет онлайн-трансляцию.

Ранее протестующие в Абхазии потребовали отставки президента.

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