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Представители оппозиции Абхазии вошли в парламент для переговоров

ТАСС: два представителя абхазской оппозиции вошли в парламент для переговоров

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РИА Новости

В парламенте Абхазии проходят переговоры между представителями оппозиции и депутатами, два представителя митингующих граждан уже вошли в здание. Об этом ТАСС сообщил один из оппозиционеров Гарри Кокая.

«Адгур Ардзинба, Темур Гулиа находятся в парламенте, разговаривают с депутатами», — рассказал Кокая.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции заявляли, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что в настоящее время оппозиция пытается оказать давление на депутатов парламента. Он также пообещал наказание членам оппозиции, которые выйдут за рамки правового поля.

В итоге на фоне протестов парламентскую сессию отменили.

Ранее стало известно, сколько человек пострадали при столкновениях в Абхазии.

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