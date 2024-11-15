Представители оппозиции Абхазии вошли в парламент для переговоров

В парламенте Абхазии проходят переговоры между представителями оппозиции и депутатами, два представителя митингующих граждан уже вошли в здание. Об этом ТАСС сообщил один из оппозиционеров Гарри Кокая.

«Адгур Ардзинба, Темур Гулиа находятся в парламенте, разговаривают с депутатами», — рассказал Кокая.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции заявляли, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что в настоящее время оппозиция пытается оказать давление на депутатов парламента. Он также пообещал наказание членам оппозиции, которые выйдут за рамки правового поля.

В итоге на фоне протестов парламентскую сессию отменили.

Ранее стало известно, сколько человек пострадали при столкновениях в Абхазии.