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Президент Абхазии осудил давление оппозиции на депутатов

Президент Абхазии Бжания: давление оппозиции на депутатов недопустимо

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Томас Тхайцук/РИА Новости

В настоящее время оппозиция пытается оказать давление на депутатов парламента Абхазии, из-за чего власти республики обязаны отреагировать. Об этом заявил абхазский президент Аслан Бжания в интервью телеканалу «Абаза-ТВ».

«Мы не допустим такого рода воздействия. Государство обязательно будет реагировать на подобные случаи, а те члены оппозиции, которые выйдут за рамки правового поля, будут наказаны в соответствии с законом», — сказал глава республики.

Бжания добавил, что запугивание членов парламента недопустимо. Вместо этого президент Абхазии порекомендовал членам оппозиции «провести пресс-конференции, распространить обращения, написать письма».

12 ноября в Абхазии завершились протесты, вспыхнувшие после задержания пяти оппозиционеров, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Акции начались вечером 11 ноября, митингующие почти на сутки перекрыли три моста в Сухуме, а власти заявляли о массовых беспорядках. В итоге всех задержанных отпустили, а оппозиция извинилась перед гражданами за неудобства. Как проходили и чем закончились протесты в Абхазии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее абхазские оппозиционеры заявили об отсутствии претензий к силовикам.

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