Стало известно, сколько человек пострадали при столкновениях в Абхазии

При столкновениях на акции у здания парламента Абхазии пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача скорой помощи Сухума.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Однако парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии. На этом настаивала группа депутатов, которая пришла к спикеру парламента Лаши Ашубы.

Президент Абхазии, предположительно, покинул здание администрации на фоне сообщений о том, что комплекс правительственных зданий в Сухуме окружен.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию уличных протестов в Сухуме.

Ранее в АТОР заверили, что протесты в Абхазии не повлияют на отдых туристов.