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В АТОР заверили, что протесты в Абхазии не повлияют на отдых туристов

АТОР: протесты в Сухуме не влияют на отдых российских туристов в Абхазии

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Протесты оппозиции в Сухуме не влияют на отдых российских туристов в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации Туроператоров в Telegram-канале.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин обратил внимание, что 95% российских туристов находятся вне города — в основном в Гагре и Пицунде, где все спокойно. Запросов на досрочное прекращение отдыха не поступало.

Он отметил, что если туристы находятся в Сухуме и хотят покинуть город, то у туроператоров есть возможность вернуть их в Россию в течение нескольких часов.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть ратификацию соглашения, однако на фоне давления и возобновления протестов депутаты отменили проведение сессии и решили снять его с повестки дня.

В протестах участвуют несколько тысяч человек, включая оппозиционного лидера Адгура Ардзинбу. Они протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались к зданию парламента.

Газета.Ru ведет онлайн-трансляцию.

Ранее на протесте в Сухуме прозвучали выстрелы.

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Протесты в Абхазии
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