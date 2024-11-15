Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии перевели силовиков на усиленный режим в ожидании протестов

ТАСС: силовиков Абхазии перевели на усиленный режим несения службы

close
Нина Зотина/РИА Новости

Сотрудники МВД, Службы госбезопасности, Госслужбы охраны Абхазии переведены на усиленный режим несения службы после недавних протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство этих структур.

15 ноября абхазский парламент рассмотрит вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Министр внутренних дел Роберт Киут заявил агентству, что ведомство принимает все меры для обеспечения общественной безопасности. Под усиленную охрану переведены комплекс правительственных зданий и другие административные здания, в том числе МВД, отметил он.

Оперативно-следственная группа будет нести круглосуточное дежурство и фиксировать все правонарушения вокруг комплекса правительственных зданий, рассказал генпрокурор Адгур Агрба.

Вокруг зданий парламента и администрации президента выставлены кордоны из силовиков.

Накануне президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в настоящее время оппозиция пытается оказать давление на депутатов парламента. Он также пообещал наказание членам оппозиции, которые выйдут за рамки правового поля.

Протесты в республике начались 11 ноября после задержания политиков, которые выступили против ратификации соглашения с РФ.

Ранее в МВД Абхазии оценили обстановку после протестов.

Все новости на тему:
Протесты в Абхазии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами