В Абхазии перевели силовиков на усиленный режим в ожидании протестов

Сотрудники МВД, Службы госбезопасности, Госслужбы охраны Абхазии переведены на усиленный режим несения службы после недавних протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство этих структур.

15 ноября абхазский парламент рассмотрит вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Министр внутренних дел Роберт Киут заявил агентству, что ведомство принимает все меры для обеспечения общественной безопасности. Под усиленную охрану переведены комплекс правительственных зданий и другие административные здания, в том числе МВД, отметил он.

Оперативно-следственная группа будет нести круглосуточное дежурство и фиксировать все правонарушения вокруг комплекса правительственных зданий, рассказал генпрокурор Адгур Агрба.

Вокруг зданий парламента и администрации президента выставлены кордоны из силовиков.

Накануне президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в настоящее время оппозиция пытается оказать давление на депутатов парламента. Он также пообещал наказание членам оппозиции, которые выйдут за рамки правового поля.

Протесты в республике начались 11 ноября после задержания политиков, которые выступили против ратификации соглашения с РФ.

Ранее в МВД Абхазии оценили обстановку после протестов.