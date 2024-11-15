В Херсоне произошли взрывы

Взрывы снова произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Херсоне снова слышны взрывы», — говорится в публикации.
Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной украинским властям части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
15 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне.
В ночь на 15 ноября сообщалось о сильных взрывах на юге Украины.
Накануне стало известно, что инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.