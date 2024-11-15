В Херсоне произошли взрывы

Взрывы снова произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне снова слышны взрывы», — говорится в публикации.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной украинским властям части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

15 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне.

В ночь на 15 ноября сообщалось о сильных взрывах на юге Украины.

Накануне стало известно, что инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.