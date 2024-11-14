В Одессе произошли сильные взрывы

Сильные взрывы прогремели в Одессе на юге Украины. Возник пожар, сообщил «Инсайдер».

Также эту информацию подтвердило украинское издание «Страна».

Работа одной из котельных в Одессе была остановлена после взрыва, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«Поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения», — написал он.

Труханов уточнил, что вынужденно прекращена работа одной из котельных города.

В Одесской и Николаевской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Накануне стало известно, что инфраструктура повреждена в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).