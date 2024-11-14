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На Украине заявили о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инфраструктура повреждена в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

Он не стал уточнять тип и количество инфраструктурных объектов.

Чиновник также заявил, что повреждения получила линия электропередачи.

До этого глава «Укрэнерго» Александр Брехт заявил, что Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года.

По его словам, в компании готовятся к нескольким сценариям развития событий, при худшем из них жителей страны ждут длительные отключения света — до восьми часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.

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